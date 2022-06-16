ماكرون وشولتس ودراغي يصلون إلى أراضي أوكرانيا بقطار خاص

استقل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الخميس قطارا خاصا متوجهين إلى كييف، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيطالية وألمانية.

وقالت قناة “تسي دي اف” الألمانية وصحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية إن القادة الثلاثة استقلوا هذا القطار الخاص في بولندا ويتوقع أن يصلوا صباح الخميس إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

ونشرت الصحيفة الإيطالية صورا للقادة الثلاثة على متن القطار.

وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام أن قادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا يعتزمون السفر إلى كييف في 16 حزيران/يونيو لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية