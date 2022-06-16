770 مليون بالغ في العالم لا يستطيعون قراءة أو كتابة جمل بسيطة ثلثيهم من النساء

كشفت المديرة العامة لليونيسكو أودري أزولاي، عن وجود أكثر من 770 مليون بالغ و126 مليون شاب في العالم لا يستطيعون قراءة أو كتابة عبارات بسيطة، لافتة إلى أن .

وجاءت تصريحات أوزلاي خلال خطاب عبر الفيديو ألقته على المشاركين في المؤتمر الدولي السابع لتعليم الكبار، الذي يعقد في مراكش تحت عنوان “تعليم الكبار من أجل التنمية المستدامة: جدول أعمال للتحول”.

وقالت أوزلاي: “هذا المؤتمر على نطاق عالمي.. يقترح توحيد المجتمع الدولي لدعم الحق في تعليم الكبار، وهو رافعة إلزامية للتقدم المشترك نحو أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ونحو الانتقال الأخضر”.

وفي هذا الصدد، دعت المديرة العامة لليونيسكو إلى “مواصلة وتكثيف الجهود لضمان تعميم تعليم الكبار”، مؤكدة “أهمية التربية المدنية في سياق تعليم الكبار وتعليمهم”.

وينظم المؤتمر بشكل مشترك بين الحكومة المغربية واليونيسكو تحت رعاية الملك محمد السادس، ويبحث على وجه الخصوص أمثلة السياسات الفعالة لتعليم وتدريب الكبار، التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

المصدر: تاس