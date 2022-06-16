أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 16-06-2022

البناء

• تقول مصادر نيابية إن التنافس بدأ على رئاسة الحكومة بين ثلاثة أسماء هي الرئيس نجيب ميقاتي والوزيرتان السابقتان ليلى الصلح وريا الحسن، وأنه مقابل نيل ميقاتي أرجحية تصويت إسلامي من ضمنه نصف النواب السنة يستند ترشيح الحسن والصلح الى أرجحيّة تصويت مسيحي.

• أكدت مصادر فلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1948 اشتعال حريق كبير في مصفاة حيفا يوم أمس، ونقلت عن مصادر عبرية أن الحريق ناتج عن عمل أمنيّ تضعه المصادر الإسرائيلية في إطار الحرب السرية الدائرة مع إيران بينما رجحت مصادر أخرى أن يكون رداً على قصف مطار دمشق.

النهار

• انطلقت أمس حملة نظمها أحد الجيوش الالكترونية الحزبية بعدما اطلق صافرتها أحد الاعلاميين القريبين من وزير معروف.

• تُسيّر رحلات جوية إضافية على خط دول الخليج -بيروت، ولا سيما من قِبل الرعايا الكويتيين، ومعظمهم سيقطن في الفنادق وليس في أملاكه ربطاً بأزمة الكهرباء.

• يتوقع أن تتوسع لقاءات تكتل نيابي وسطي لتشمل أحزابًا سيادية وشخصيات مستقلة.

اللواء

• تقدّمت الجزرة على العصا في ملف ترسيم الحدود البحرية، بطعم الغاز المصري، وتشجيع الشركات على الاستثمار في البحر اللبناني الخالص!

• تزايدت الدعوات لمطالبة النواب الميسورين بتحويل رواتبهم إلى الدعم، بدل إنفاقها من دون الأخذ بعين الاعتبار الأزمات المتفاقمة.

• لم يتطابق توجه وزير المال لجهة رفع الدولار الجمركي مع الوقائع على الأرض، فانخفضت إيرادات المالية العامة، وباتت الرواتب والتقديمات في مهب الريح!

الجمهورية

• تلقى أحد النواب التغييريين لومًا من بعض زملائه على زيارة قام بها إلى أحد المراجع الدينية.

• ترجّح مصادر سيادية الدخول في أزمة تأليف انطلاقًا من بدء تيار فاعل بوضع الشروط والعراقيل والمطالب.

• ما زالت المحاولات جارية لتشكيل كتل نيابية جديدة سواء سبقت الاستشارات النيابية أو تلتها.

المصدر: صحف