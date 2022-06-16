أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 16-06-2022

الأخبار

معركة التكليف انطلقت وميقاتي الأبرز

ترقيع إضافي للأجور: 600 ألف ليرة إضافية!

المدارس الخاصة: زيادة أقساط مع عربون مسبق

النهار

آخر استشارات العهد: أزمة حكومية مفتوحة؟

لازاريني لـ”النهار العربي”: لا نقل لمهمات الاونروا والدول المانحة لا ترهن التمويل بتوطين الفلسطينيين

إتفاق لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر مصر

اللواء

إلى البحر دُر… تلزيم الثروة أو إفلاس الخزينة!

ترحيل مهمة “الوسيط” الأميركي إلى العهد المقبل… وتسمية “ميقاتي” مرجحة الخميس والأزمة بالتأليف

اتفاق ثلاثي لتصدير الغاز من “إسرائيل” إلى أوروبا عبر مصر

الجمهورية

الاستشارات لعدم ترسيخ “أكثرية”!

الأساس التكليف وليس التأليف!

“إستقلالية القضاء” تناقش في البندقية فهل تبصر النور؟

الديار

الصراع على الغاز دمّر العراق وسوريا وليبيا واليمن… فهل ينجو لبنان؟

جنبلاط وجعجع يدرسان تسمية نواف سلام مع “التغيريين” والمستقلّين

4 أشهر تفصل لبنان عن الإنهيار… والوزارات والمؤسسات من دون مُوظفين

البناء

عون: الاستشارات الخميس… ميقاتي وريا الحسن يتعادلان بـ 53 صوتاً إذا سمّاها جنبلاط والـ 13

البخاري لتعويض الفشل بتوافق على تسمية موحّدة… بعد زيارة موفدي جعجع وجنبلاط للرياض

خوكشتاين استدعى نواب الـ 13… و”التعليمة”: الأولويّة هي للحل التفاوضيّ وليست لخط بعينه

المصدر: صحف