أبي رميا تابع الحفر والبناء على عقار مغارة الفقمة.. والوزير ياسين أكد أن العمل توقف – موقع قناة المنار – لبنان
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June 15 2022 - 21:56

أبي رميا تابع الحفر والبناء على عقار مغارة الفقمة.. والوزير ياسين أكد أن العمل توقف

منذ 42 mins 15 June، 2022
سيمون ابي رميا
لبنان

تواصل النائب سيمون ابي رميا مع رئيس بلدية عمشيت طوني عيسى، في إطار متابعة عملية الحفر والبناء على عقار يقع فوق ما يعرف بـ “مغارة الفقمة”، على شاطئ عمشيت.

وأوضح عيسى أن “عملية الحفر تتم وفق رخص قانونية على عقار ملك خاص استحصلت عليها صاحبة العقار المذكَور من الوزارات والإدارات المعنية”.

إلى ذلك اتصل ابي رميا بوزير البيئة ناصر ياسين الذي أبلغه أن الوزارة علقت أعمال الحفر والبناء وعاينت المكان اليوم خبيرة مختصة”، كاشفا ان “الأعمال ستستكمل بطريقة لا تضر بالفقمة وفق الضوابط البيئية المطلوبة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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