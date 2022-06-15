السيد الحوثي: غرور السعودي والإماراتي ورهانهما على الأمريكيين والإسرائيليين سقط في اليمن

التقى قائد انصار الله في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الأربعاء وجاهات ومشايخ أبناء محافظة الحديدة اليمنية.

وقال السيد الحوثي خلال اللقاء “أثبتم وفاءكم لله ولشعبكم ولأمتكم، وخيبتم أمل الأعداء بثباتكم وصمودكم وتضحياتكم”، واوضح أن “الحديدة بأهلها الأعزاء عنوان كبير لمظلومية شعبنا”.

ولفت السيد الحوثي إلى أن “ممارسات تحالف العدوان في محافظة الحديدة وغيرها تسطر أسوأ صفحات التاريخ لهذا التحالف”، وتابع ان “تحالف العدوان خلف معاناة كبيرة إثر استهداف ميناء الحديدة والعاملين في مجال الصيد”، وأكد أن “صبر أبناء الحديدة على المعاناة التي خلفها العدوان هو صبر الأوفياء الشامخين والكرماء”.

وقال السيد الحوثي إن “الدريهمي من أهم النماذج التي سيخلدها التاريخ كملحمة عظيمة وأسطورية وبطولية إيمانية”، واكد على “وجوب التحرك في كل المجالات مستجيبين لله بالتعاون بعيدا عن بعثرة الجهود”، وشدد على ان “الانطلاقة الإيمانية وعلى مبدأ التعاون في كل المراحل والظروف”.

وأضاف السيد الحوثي ان “غرور السعودي والإماراتي ورهانهما على الأمريكيين والإسرائيليين سقط في بلدنا بعون الله”، وأكد أن “جزء كبير من معركة العدو هي معركة دعاية وإعلام لزرع اليأس وتحطيم المعنويات”.

المصدر: موقع انصار الله