قوات الاحتلال برفقة آلياته تقتحم حي الصلعة ببلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة (المركز الفلسطيني للإعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 15 2022 - 12:42

قوات الاحتلال برفقة آلياته تقتحم حي الصلعة ببلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة (المركز الفلسطيني للإعلام)

منذ 1 ساعة 15 June، 2022
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