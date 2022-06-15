الدفاع الروسية: صواريخنا دمرت مخزنا يحتوي ذخيرة وأسلحة مقدمة لأوكرانيا من حلف الناتو في منطقة لفيف – موقع قناة المنار – لبنان
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June 15 2022 - 12:42

الدفاع الروسية: صواريخنا دمرت مخزنا يحتوي ذخيرة وأسلحة مقدمة لأوكرانيا من حلف الناتو في منطقة لفيف

منذ 1 ساعة 15 June، 2022
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