الزميل ذو الفقار ضاهر ينال شهادة الدكتوراه بدرجة جيد جدا مع التنويه من كلية الحقوق في جامعة بيروت العربية

نال الزميل ذو الفقار ضاهر، شهادة الدكتوراه بدرجة جيد جدا مع التنويه من كلية الحقوق في جامعة بيروت العربية، على أطروحته التي حملت عنوان: ” نظام المجلسين والغاء الطائفية في لبنان”.

وقد تشكّلت لجنة المناقشة من الأساتذة: الدكتور كميل حبيب عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية (رئيسا”)، الدكتور عمر حوري أمين عام جامعة بيروت العربية والمشرف على الأطروحة (مشرفاً) ، الدكتور خالد الخير مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية- الفرع الثالث (عضواً)، والدكتور عمر شحادة أمين سرّ مجلس النواب ومحاضر في القانون الدستوري في الجامعة اللبنانية (عضواً)، الدكتورة سناء حمودي استاذ مساعد في قسم العلوم السياسية منتدبة للتدريس في كلية الحقوق في جامعة بيروت العربية (عضواً) .

وبحثت الأطروحة تاريخ الطائفية في لبنان منذ العهد العثماني الى الانتداب الفرنسي الى الحرب الاهلية الى الطائف، وماذا حدث بعد الطائف من تعديلات والنص على إلغاء الطائفية السياسية والمناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وتناولت الاطروحة فلسفة الاخذ بنظام المجلسين (النواب والشيوخ) والصلاحيات المشتركة بينهما ومعنى القضايا المصيرية التي يختص مجلس الشيوخ بالنظر بها.

وأوصت لجنة المناقشة بنشر هذه الأطروحة لما تنطوي عليه من مقاربة علمية وإصلاحية وأكاديمية.

المصدر: موقع المنار