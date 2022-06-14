الجيش اللبناني: وحدات من الجيش تنفذ عمليات دهم في الشراونة استكمالاً للحملة التي ينفذها على تجار المخدرات – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2022 - 14:42

الجيش اللبناني: وحدات من الجيش تنفذ عمليات دهم في الشراونة استكمالاً للحملة التي ينفذها على تجار المخدرات

منذ 20 mins 14 June، 2022
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