مصلحة الصرفيات في وزارة المالية : على الرغم من الاضراب سنعمل على انجاز صرف المساعدة الاجتماعية والرواتب – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2022 - 21:58

مصلحة الصرفيات في وزارة المالية : على الرغم من الاضراب سنعمل على انجاز صرف المساعدة الاجتماعية والرواتب

منذ 2 ساعة 13 June، 2022
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