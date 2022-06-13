اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي ببلدة عجّة جنوب جنين والاحتلال يداهم أحد المنازل (قناة الاقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 13 2022 - 13:26

اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي ببلدة عجّة جنوب جنين والاحتلال يداهم أحد المنازل (قناة الاقصى)

منذ 16 mins 13 June، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة