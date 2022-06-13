اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي ببلدة عجّة جنوب جنين والاحتلال يداهم أحد المنازل (قناة الاقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2022 - 13:26
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رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يزور عين التينة ويلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري
إضراب مفتوح لموظفي الإدارات العامة بدعوة من الهيئة الإدارية لرابطة الموظفين
المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين يصل إلى بيروت بعد ظهر اليوم في زيارة تستمر يومين يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين
مصدر رفيع للمنار: لبنان سيستمع لتقديرات هوكشتاين بعد الخطوة الإسرائيلية والنقطة 29 لا تزال حدود التفاوض اللبناني
الوزير محمد المرتضى رداً على تهديدات أفيف كوخافي بضرب بلبنان: إذا فعلتموها عندها سنغادر جنوباً ولن تكون زيارة قصيرة
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: لو طلبت منا الدولة اللبنانية المساعدة في التنقيب واستخراج النفط والغاز فنحن حاضرون
سعيد خطيب زاده: الكيان الذي يتأهب بمجرد تحذير سيد المقاومة يجب أن ينتبه لنفسه أكثر وردنا سيكون بأي مكان يكون فيه تهديد
خطيب زاده: وكالة الطاقة الذرية تخضع لسيطرة أميركا والترويكا الأوروبية واتخذت قراراتها طبقاً لإملاءات هذه الدول
رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض: الحشد منحاز للشعب وهو وكل القوى الأمنية يد واحدة ويتكاملون في الدفاع عن البلاد
الفياض: نحن أول المدافعين عن الدولة ونسعى لبناء العراق ولن نكون طرفاً سياسياً بل حافظين للأمن والاستقرار
عودة حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد إلى طبيعتها بعد توقفها بسبب العاصفة الترابية التي تضرب العراق
قوات الاحتلال تهدم منزلاً يأوي عائلة من 7 فلسطينيين في محيط مخيم عقبة جبر في أريحا بذريعة عدم الترخيص
نادي الأسير الفلسطيني: إدارة سجن ريمون تشرع بعمليات تفتيش واسعة في قسم 3 وتقوم بتوزيع الأسرى فيه على بقية الأقسام
واشنطن بوست: قاتل شيرين أبو عاقلة جندي إسرائيلي ولم يطلق النار عليها من جانب فلسطيني لكن الجيش الإسرائيلي يصر على ذلك
مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة: مناخ الإفلات من العقاب في الأراضي الفلسطينية يزيد من العنف
الرئيس الفنزويلي: القضية الفلسطينية هي أقدس قضية وفلسطين المحتلة هي مهد الديانات الثلاث الأكثر أهمية للبشرية
رئاسة الأركان الأوكرانية: القوات الروسية حققت نجاحاً في سيفيرودونيتسك وطردت قواتنا من وسط المدينة
الدفاع الروسية: تدمير كمية كبيرة من الأسلحة الأميركية والأوروبية في ضواحي دونيتسك بصواريخ عالية الدقة
تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام: من المتوقع أن تنمو الترسانات النووية خلال العقد المقبل
الجيش الكوري الجنوبي: رصدنا مسارات طيران عدة يعتقد أنها نيران مدفعية كورية شمالية في نهاية الأسبوع
الرئيس التركي: سنبحث مع الرئيسين الروسي والأوكراني الأسبوع المقبل الخطوات المتعلقة بالممر البحري لنقل الحبوب
وكالة الصحافة الفرنسية: نتائج متقاربة بين معسكر ماكرون واليسار في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية في فرنسا
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يعرب عن دعمه الكامل لروسيا بمناسبة "يوم روسيا"
مراكز الاقتراع تفتح أبوابها أمام الناخبين في فرنسا في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية
السفير الروسي لدى واشنطن: علاقاتنا وصل إلى نقطة حرجة على خلفية الحرب الاقتصادية والدبلوماسية التي تشنها ضدنا
بعثة الجزائر لدى الاتحاد الاوروبي: تعليق الاتفاقية مع اسبانيا لا يؤثر على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي
حركة الجهاد الإسلامي: ندعو لمواصلة الاشتباك مع جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين حتى لا يهنأ بأي أمان او استقرار على أرضنا
حركة المجاهدين: سياسة الاحتلال التي ينتهجها ضد أبناء شعبنا في الضفة لن تثنينا عن الاستمرار في مواجهته
الرئيس السوري بشار الاسد: سوريا ستقاوم أي غزو تركي لأراضيها على الصعيدين الرسمي والشعبي
الرئيس بايدن يصف التضخم المحطم للأرقام القياسية باللعنة ويؤكد ان أسعار البنزين والمواد الغذائية هي الأعلى بسبب اوكرانيا
الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه البالغ إزاء تعليق الجزائر معاهدة الصداقة مع إسبانيا عقب تغيير موقفها بشأن الصحراء الغربية
عشرات السفن الروسية تشارك في مناورات عسكرية في بحر البلطيق
الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه البالغ إزاء تعليق الجزائر معاهدة الصداقة مع إسبانيا عقب تغيير موقفها بشأن الصحراء الغربية
عشرات السفن الروسية تشارك في مناورات عسكرية في بحر البلطيق
زلزال بقوة 6.1 درجة وقع قبالة سواحل تيمور الشرقية وتحذير من خطر حدوث تسونامي
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام يوم الجمعة الساعة 5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي ببلدة عجّة جنوب جنين والاحتلال يداهم أحد المنازل (قناة الاقصى)
منذ 16 mins
13 June، 2022
الاحتلال الاسرائيلي
فلسطين
مخيم جنين
مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي
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