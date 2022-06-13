قبيسي: لحكومة حقيقية قوية تتخذ قرارات جريئة وتحمي الوطن والمواطن

دعا عضو كتلة التنمية والتحرير النائب هاني قبيسي الى “الاسراع في تشكيل حكومة وطنية تتخذ قرارات جريئة تحمي الوطن والمواطن، وتقف مع الجيش والشعب والمقاومة في مواجهة كل الاعتداءات الخارجية”.

وخلال القائه كلمة حركة امل في حفل تأبيني في بلدة كفرتبنيت، قال قبيسي إن “المؤامرات الخارجية تحاك لهذا الوطن بمحاصرة لبنان الذي يعاقب بتدمير اقتصاده بحصار وعقوبات تعاقب المقاومين، وللاسف هذه العقوبات بعض اللبنانيين يشرعون لها الابواب وبعضهم يسير في ركبها ويعطيهم المعلومات لتطبيقها”.

أضاف “لبنان ممنوع عليه أن يتعافى اقتصاديا، وممنوع أن يستخرج ثروته النفطية وأن يوحد كلمته في الداخل، والاجدر بنا في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بلبنان أن نتوحد ونتعاضد، والمطلوب منا اليوم وبخطوة سريعة لمواجهة كل التحديات، أن تتشكل حكومة حقيقية قوية تحمي لبنان بقراراتها ومواقفها ووطنيتها”.

وتابع قبيسي “لا نريد تصنيف الوزراء حسب مسميات الاختصاص، بل نريد وزراء وطنيين يمتلكون القدرة على اتخاذ القرارات، لان المواجهة مع الخارج ومع اعداء الداخل هي مواجهة حقيقية بأمس الحاجة فيها ان نكون صامدين في وجه كل المؤامرات”.

ودعا للابتعاد عن “المساومات والمناكفات والمصالح الشخصية والفئوية، ولنشكل حكومة تقر موازنة تنتشل الموظف والعسكري من مستنقع العوز والحاجة”، مشيرا الى اننا “بحاجة الى حكومة تبحث في خطة نهوض اقتصادية تستطيع من خلالها مفاوضة العالم وفرض قرارات داخلية على المصارف، على من سرق ودائع الناس ومدخراتهم”.

وقال قبيسي “نحن بأمس الحاجة الى حكومة تمتلك القرار والحرية، وقرارها لا يكون مصادر من أحد ولا تخدم بعض المصارف وبعض السياسات الخارجية التي تتآمر على لبنان، حكومة وطنية بحق في مواقفها وقراراتها وخطتها الاقتصادية وان تعرف من هو المخطىء وتحاسبه، فلتكن حكومة قادرة أن تتخذ قرارا وتحمي لبنان، ونحن من موقعنا سنقف الى جانب اي حكومة تتخذ القرارات السليمة وتضع خطة حقيقية سليمة، وكل هذا لا يحتاج الى تسوية او محاصصة بل هو بحاجة الى حكومة وطنية تتخذ قرارات جريئة تحمي الوطن والمواطن”.

وختم “لنقف كجيش وشعب وحكومة ومقاومة في مواجهة كل الاعتداءات الخارجية وبخاصة المؤامرات الصهيونية التي تريد مصادرة ثرواتنا، ولتشكل حكومة تقف وتقول باننا سندافع عن ارضنا وشعبنا ومياهنا ومقاومتنا وعن جيشنا وشعبنا، فهكذا تكون الحكومات الوطنية التي تريد السيادة وحماية الوطن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام