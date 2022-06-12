الدفاع الروسية: إسقاط 3 مقاتلات “سو25” إحداها بخاركوف واعتراض صاروخي “توتشكا أو”

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية من طراز “سو 25” إحداها بمنطقة خاركوف، وتدمير 8 مسيرات أوكرانية واعتراض صاروخي “توتشكا أو” وتدمير مخازن ذخيرة.

وجاء في التقرير اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن آخر مستجدات سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ان القوات الروسية دمرت بصواريخ كاليبر مستودعا كبيرا في منطقة ترنوبل لأنظمة الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة التي تم تسليمها إلى كييف من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، كما أسقطت طائرة مقاتلة روسية طائرتين من طراز “سو 25″ تابعة لسلاح الجو الأوكراني.

واضاف التقرير انه تم”دمر الطيران الروسي ثلاثة مواقع قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية وتمت تصفية أكثر من 150 متطرفا.”

كما اعترض الدفاع الجوي الروسي صاروخين من طراز “توتشكا أو” وثلاث قذائف من طراز “أوراغان” فوق مناطق دونيتسك وخاركوف وخيرسون.

وتم تدمير نظام الدفاع الجوي Buk-M1 ورادار التحكم الجوي ورادار S-300 وبطاريتين من MLRS للقوات المسلحة الأوكرانية بصواريخ روسية عالية الدقة.

المصدر: روسيا اليوم