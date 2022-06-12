الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودع صواريخ بمدينة ترنوبل غربي أوكرانيا قدمتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى نظام كييف – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2022 - 14:22

الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودع صواريخ بمدينة ترنوبل غربي أوكرانيا قدمتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى نظام كييف

منذ 3 ساعة 12 June، 2022
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