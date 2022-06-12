الوزير بوشكيان: الحوار ضرورة وواجب دائم بين المسؤولين

التقى وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان، رئيس “نادي الشرق لحوار الحضارات” ايلي سرغاني والأعضاء عبداللطيف سنو وفوزي البيطار وطوني علم وأكرم قاووق وفيرا أبو جودة وإيناس مخايل وجورج نبهان وحكم جرادي وسمير صادر.

وكان بحث في أهمية الارتكاز على الحوار كمنطلق للبناء والانفتاح والتبادل والنقاش الفكري والثقافي بين اللبنانيين.

وشدد بوشكيان على أن “الحوار أساسي وضرورة وواجب دائم بين المسؤولين حول طاولة عنوانها قبول الآخر وعدم رفضه”، معتبرا ان “اللبنانيين سواسية تحت سقف القانون، ودورهم التزام بناء لبنان الغد، لبنان المستقبل الواعد لجميع أبنائه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام