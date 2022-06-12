مدير المسجد الإبراهيمي الشيخ غسان الرجبي: الاحتلال يمنع دخول المياه للحرم الإبراهيمي الشريف لليوم الثالث على التوالي في محاولة بائسة للتنغيص على المرابطين في المسجد الإبراهيمي الشريف – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2022 - 11:36

مدير المسجد الإبراهيمي الشيخ غسان الرجبي: الاحتلال يمنع دخول المياه للحرم الإبراهيمي الشريف لليوم الثالث على التوالي في محاولة بائسة للتنغيص على المرابطين في المسجد الإبراهيمي الشريف

منذ 48 mins 12 June، 2022
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