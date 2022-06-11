سعر غالون البنزين (3.7 ليتر) في الولايات المتحدة بلغ رقما غير مسبوق حيث وصل إلى 5 دولارات (يورونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2022 - 18:46
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بيان قصر بعبدا: رئيس الجمهورية العماد ميشال عون استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبحث معه الاوضاع العامة
بعبدا: البحث خلال الاجتماع تطرق الى عرض الموقف اللبناني من موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية
مراسل المنار: العثور على جثث لبنانيين اثنين و5 آخرين كانوا على متن مروحية تحطمت شمال إيطاليا
المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس: الزيادات الكبيرة في معدلات الفقر في لبنان أصبحت مصدر قلق كبير
رايس: الصندوق يواصل العمل مع السلطات اللبنانية على تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي
رايس: التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب للخطوات الأولى من البرنامج هو مفتاح عملية معالجة المشاكل العميقة الجذور
الخارجية الامريكية: مبعوث وزارة شؤون الطاقة يتوجه الى لبنان الإثنين المقبل لبحث الحلول المستدامة لأزمة الطاقة
الخارجية الامريكية: مبعوثنا سيعبّر عن أمل الإدارة الامريكية في توصل لبنان و"إسرائيل" الى قرار بشأن ترسيم الحدود البحرية
الشيخ علي الخطيب يستنكر العدوان الإسرائيلي على سوريا: الاعتداءات تؤكد ان هذا كيان شرير وعامل عدم استقرار للمنطقة والعالم
قائد سلاح البحرية في الحرس الثوري: من يمنح الكيان الصهيوني موطأ قدم في المنطقة سيزعزع أمنه وأمن المنطقة
وسائل إعلام إيرانية: إيران وفنزويلا توقعان خطة لتوسيع التعاون المشترك لمدة 20 عاماً
وسائل إعلام إيرانية: فنزويلا تتسلم ناقلة نفط من صناعة إيران خلال زيارة الرئيس الفنزويلي
المتحدث باسم حركة حماس: نستنكر العدوان الصهيوني المتكرر على الاراضي السورية واستهداف البنى التحتية والمطارات المدنية
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تدين العدوان الصهيوني على مطار دمشق: نقف الى جانب الشعب السوري وجيشه
الصحة الفلسطينية: استشهاد الشاب سميح عمارنة متأثرا بجراحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال قبل أيام في جنين
الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الصهيوني لليوم الـ162 على التوالي رفضاً لسياسة الاعتقال الاداري
شبان فلسطينيون يرفعون الاعلام الفلسطينية في بلدة حوارة جنوب نابلس بعد ازالتها من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال
قوات الاحتلال الصهيوني تنفذ حملة دهم عند مدخل بلدة نعلين غرب رام الله وتعتقل عدداً من الشبان
رئيس المفوضية الأوروبية: ندعم أوكرانيا في طريقها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
السفير الروسي لدى واشنطن: علاقاتنا وصل إلى نقطة حرجة على خلفية الحرب الاقتصادية والدبلوماسية التي تشنها ضدنا
بعثة الجزائر لدى الاتحاد الاوروبي: تعليق الاتفاقية مع اسبانيا لا يؤثر على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي
وزير الخارجية الإسباني: نتمنى حل النزاع مع الجزائر بالسرعة الممكنة ومن خلال الحوار والدبلوماسية
البيت الأبيض: إلغاء إلزامية اختبار كورونا للقادمين إلى الولايات المتحدة
البيت الأبيض: إلغاء إلزامية اختبار كورونا للقادمين إلى الولايات المتحدة
مدير عام وكالة الطاقة الذرية: إيران أبلغت الوكالة أنها ستغلق 27 كاميرا لمراقبة نشاطاتها النووية وهذا يشكّل تحدّيا كبيرا
إستشهاد الشاب محمد أبو عيهور (27 عاما) وإصابة 5 آخرين برصاص الاحتلال خلال مواجهات في حلحول شمال الخليل
حركة الجهاد الإسلامي: ندعو لمواصلة الاشتباك مع جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين حتى لا يهنأ بأي أمان او استقرار على أرضنا
حركة المجاهدين: سياسة الاحتلال التي ينتهجها ضد أبناء شعبنا في الضفة لن تثنينا عن الاستمرار في مواجهته
الرئيس السوري بشار الاسد: سوريا ستقاوم أي غزو تركي لأراضيها على الصعيدين الرسمي والشعبي
الرئيس بايدن يصف التضخم المحطم للأرقام القياسية باللعنة ويؤكد ان أسعار البنزين والمواد الغذائية هي الأعلى بسبب اوكرانيا
الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه البالغ إزاء تعليق الجزائر معاهدة الصداقة مع إسبانيا عقب تغيير موقفها بشأن الصحراء الغربية
عشرات السفن الروسية تشارك في مناورات عسكرية في بحر البلطيق
الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه البالغ إزاء تعليق الجزائر معاهدة الصداقة مع إسبانيا عقب تغيير موقفها بشأن الصحراء الغربية
عشرات السفن الروسية تشارك في مناورات عسكرية في بحر البلطيق
زلزال بقوة 6.1 درجة وقع قبالة سواحل تيمور الشرقية وتحذير من خطر حدوث تسونامي
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام يوم الجمعة الساعة 5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
سعر غالون البنزين (3.7 ليتر) في الولايات المتحدة بلغ رقما غير مسبوق حيث وصل إلى 5 دولارات (يورونيوز)
منذ 1 ساعة
11 June، 2022
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