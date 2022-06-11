وفد من مختاري وادي خالد زار مسؤول حزب الله في عكار

زار رئيس رابطة مختاري وادي خالد المختار مروان الوريدي على رأس وفد من الرابطة، ضم المختارين خالد الكايد وأحمد العويشي، السبت مسؤول منطقة عكار في حزب الله الشيخ علي اسماعيل، في بلدة حبشيت –عكار شمال لبنان.

وأشار الوفد في بيان له الى أن “الزيارة هي الأولى للرابطة، لعرض معاناة الناس في عكار ووادي خالد”، ولفت إلى أن “الرابطة تقدمت بمطالب عدة الى الدوائر الرسمية لاستحداث سجل للنفوس والنظر بقضية مكتومي القيد” وتمنت على “الشيخ اسماعيل نقل الرسالة الى القيادة في حزب الله والمساعد”.

من جهته رحب الشيخ اسماعيل بالوفد ووعدهم بنقل رسالتهم ومطالبهم.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام