اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدين إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ

دانت اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية السبت، بشدة، إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ، وفق ما ذكرت وكالة “كيودو” اليابانية.

هذا وبدأ قادة الدفاع من اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية محادثات في سنغافورة اليوم، وسط توترات متزايدة بعد إطلاق كوريا الشمالية المتكرر للصواريخ والتكهنات بأنها قد تجري تجربة نووية أخرى قريبا، حيث أنه من المتوقع أن يناقش وزير الدفاع الياباني، نوبو كيشي، ونظيراه الأمريكي والكوري الجنوبي، لويد أوستن و لي جونغ سوب، التعاون الأمني ​​في أول محادثات ثلاثية منذ أن أصبح يون سوك يول رئيسا لكوريا الجنوبية في 10 مايو، بحسب “كيودو”.

ويعد هذا أول اجتماع شخصي لوزراء الدفاع تعقده الدول الثلاث منذ نوفمبر 2019.

وفق “كيودو”، أجرت كوريا الشمالية 16 جولة من تجارب الصواريخ الباليستية منذ بداية هذا العام، كان آخرها الأحد الماضي عندما أطلقت بيونغ يانغ ثمانية صواريخ من أجزاء مختلفة من البلاد، إذ يعتقد أنه أكبر عدد من الصواريخ الباليستية التي أطلقها الشمال في يوم واحد، مما قد يظهر أن بيونغ يانغ تطور القدرة على تنفيذ “هجمات التشبع”، حيث يتم إطلاق صواريخ متعددة بسرعة لجعل اعتراضها صعبا.

المصدر: روسيا اليوم