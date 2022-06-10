الشيخ الخطيب: للوقوف خلف الجيش والمقاومة للدفاع عن حقوق لبنان بمياهه وثروته النفطية

قال نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب في خطبة صلاة الجمعة التي ألقاها في مقر المجلس على طريق مطار بيروت الدولي “إذا كان العدو الاسرائيلي يغتنم الفرصة للانقضاض على ثروتنا البحرية ظنا منه ان الفرصة مواتيه فهو مخطئ وكما فشل في اشغال وجر قوى المقاومة والجيش الى فتنة داخلية، سيفضل بالتسلل لثروة لبنان النفطية”.

وأضاف الشيخ الخطيب “على القوى السياسية جميعا أن تقف خلف الجيش اللبناني والمقاومة للدفاع عن حقوق لبنان في مياهه وثروته البحرية والنفطية”، وتابع “المطلوب أن يقوم السادة النواب بواجبهم في استكمال العملية الديموقراطية والاستعجال في تحديد جلسة الاستشارات الملزمة وتأليف حكومة تعمل وبالتعاون مع المجلس النيابي على طرح الحلول للازمات المتعددة”.

وتابع الشيخ الخطيب “نظرا لأهمية التعليم الجامعي وما تشكله الجامعة اللبنانية الوطنية لا يمكن أبدا القبول بسياسة أضعافها وبما يؤدي الى تفريغها من الكادر التعليمي، نطالب بقوة أن تحظى بأكبر الاهتمام لتبقى الصرح الذي يعتز به الشعب اللبناني لما تشكله من حاجة وطنية يكون العمل على تعطيلها خيانة للأجيال وللمسؤولية الوطنية”.