الشيخ دعموش: من يردع العدو عن التعدي على حقوق لبنان هو المقاومة الى جانب الجيش والشعب

أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش في خطبة الجمعة “ان كل الرهانات والحسابات الخارجية والداخلية باسقاط حزب الله او تحجيمه وإضعافه انكشف انها خائبة وخاطئة، وخاصة الرهانات الاميركية، حيث كان الاميركي يراهن على الحصار والحملات الاعلامية وعلى الانتخابات النيابية لاضعاف الحزب وحلفائه فكانت النتيجة على خلاف رغباتهم، حيث حافظ حزب الله وحلفاؤه على قوة وازنة في المجلس النيابي”.

وقال الشيخ دعموش “هؤلاء يعتمدون على ما يقوله لهم ادواتهم وازلامهم في لبنان، حيث إن بعض الادوات، وهم معروفون في لبنان، يكبرون أحجامهم ويستعرضون عضلاتهم وقواهم الوهمية أمام اسيادهم ويوهمونهم بانهم قادرون على تحجيم حزب الله من أجل ان يحصلوا على اموال ومواقع ومناصب معينة، بينما في الواقع هم أضعف وأعجز من ان ينالوا من قوة حزب الله السياسية والشعبية”.

أضاف “هؤلاء اعتقدوا من خلال الحصار والعقوبات والتجويع والاكاذيب والتضليل انهم يستطيعون ان يضعوا الناس في مواجهة المقاومة، وان يبعدوا الناس عنها، فانكشف انهم واهمون وخائبون، وكل الاموال التي انفقوها لتحقيق هذه الغاية تبخرت وذهبت بلا نتيجة”.

ورأى “أن أميركا واهمة اذا اعتقدت انها تستطيع من خلال استمرار الحصار والتضييق ومنع الحلول في لبنان ان تضع الشعب اللبناني في مواجهة المقاومة، لان الشعب اللبناني يعرف ان الذي يحمي البلد في مواجهة الاخطار الكبرى ويردع العدو الاسرائيلي عن التعدي على ثروات لبنان وحقوقه في البر والبحر، هو المقاومة الى جانب الجيش والشعب، وهذه حقيقة باتت متجذرة في الوعي اللبناني مهما كابر البعض وتنكر لأهمية المقاومة وقدراتها”.

ولفت الشيخ دعموش الى “ان اللبنانيين في حاجة في هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى الى التضامن لمواجهة الاخطار والازمات وبلوغ مرحلة الخلاص، ومن دون الوحدة والتضامن لن نتمكن من مواجهة التحديات والاخطار التي يفرضها العدو الاسرائيلي ومن حل الأزمات والمشكلات السياسية والإقتصادية التي يعاني منها اللبنانيون”.

وشدد على انه “من المعيب ان يستمر السجال على الاوزان والاحجام في الوقت الذي يمر فيه البلد في مرحلة حساسة يحتاج فيها الى تضافر كل الجهود لمواجهة التحديات والازمات التي يتعرض لها”.

ودعا الشيخ دعموش الجميع الى “الارتقاء لمستوى المسؤولية الوطنية وان تتكامل كل الاحزاب والقوى السياسية وتتوافق وتتشارك وتنسق في ما بينها وتعمل لأجل لبنان، لان هذا هو الطريق للخروج من النفق المظلم وغيره سيؤدي الى المزيد من الانهيار والخراب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام