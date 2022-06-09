السيد نصر الله: عندما نتحدث عن الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية والثروة الموجودة في هذه المياه التي هي ملك للبنان يجب ان تكون هذه القضية تعني كل لبناني بمعزل عن اي توصيف – موقع قناة المنار – لبنان
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June 9 2022 - 21:02

السيد نصر الله: عندما نتحدث عن الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية والثروة الموجودة في هذه المياه التي هي ملك للبنان يجب ان تكون هذه القضية تعني كل لبناني بمعزل عن اي توصيف

منذ 17 mins 9 June، 2022
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