السيد نصر الله: اصبح اللبنانيون امام السؤال الكبير ماذا يجب ان يفعلوا ، اننا جميعا اصبحنا امام قضية او ملف يجب ان يتحول الى قضية وطنية كبرى – موقع قناة المنار – لبنان
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June 9 2022 - 21:00

السيد نصر الله: اصبح اللبنانيون امام السؤال الكبير ماذا يجب ان يفعلوا ، اننا جميعا اصبحنا امام قضية او ملف يجب ان يتحول الى قضية وطنية كبرى

منذ 18 mins 9 June، 2022
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