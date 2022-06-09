السيد نصر الله: اصبح اللبنانيون امام السؤال الكبير ماذا يجب ان يفعلوا ، اننا جميعا اصبحنا امام قضية او ملف يجب ان يتحول الى قضية وطنية كبرى – موقع قناة المنار – لبنان
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June 9 2022 - 21:00
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وزير الخارجية الروسي: وزارة الدفاع الروسية فتحت ممرّات لمرور السفن المحمّلة بالحبوب شرط أن تفكّك كييف الألغام
وزير الخارجية الروسي: على الغرب أن يدرك أن تشجيع كييف على استمرار العدوان لن يفيد بشيء
الرئيس بايدن يصف التضخم المحطم للأرقام القياسية باللعنة ويؤكد ان أسعار البنزين والمواد الغذائية هي الأعلى بسبب اوكرانيا
الجزائر تعلن تجميد عمليات التصدير والاستيراد مع إسبانيا بعد تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار بين البلدين
وزير خارجية إسبانيا: ندرس تقديم الرد المناسب على قرار الجزائر تعليق معاهدة الصداقة على المستويين الوطني والأوروبي
الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه البالغ إزاء تعليق الجزائر معاهدة الصداقة مع إسبانيا عقب تغيير موقفها بشأن الصحراء الغربية
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زلزال بقوة 6.1 درجة وقع قبالة سواحل تيمور الشرقية وتحذير من خطر حدوث تسونامي
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام يوم الجمعة الساعة 5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
السيد نصر الله: اصبح اللبنانيون امام السؤال الكبير ماذا يجب ان يفعلوا ، اننا جميعا اصبحنا امام قضية او ملف يجب ان يتحول الى قضية وطنية كبرى
منذ 18 mins
9 June، 2022
التعليقات
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