السيد نصر الله: السفينة أتت من أجل الاستخراج والانتاج والمراحل المتبقية من تصدير وبيع وليس من أجل الاستكشاف – موقع قناة المنار – لبنان
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June 9 2022 - 21:00

السيد نصر الله: السفينة أتت من أجل الاستخراج والانتاج والمراحل المتبقية من تصدير وبيع وليس من أجل الاستكشاف

منذ 18 mins 9 June، 2022
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