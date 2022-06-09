“الجهاد”: لمواصلة الاشتباك مع جنود الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين الصهاينة

نعت حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية الفلسطيني المحتلة الخميس إلى “جماهير الشعب الفلسطيني وأمتنا الشهيد محمود فايز أبو عيهور (27 عاماً)، الذي ارتقى شهيداً برصاص جنود الاحتلال في مدينة حلحول بالخليل المحتلة”.

وقالت الحركة في بيان لها إن “استشهاد الشاب محمود، يؤكد العقلية الإجرامية التي ينتهجها جنود الاحتلال يومياً بحق أبناء شعبنا من خلال اقتحام المدن والبلدات بالضفة ومداهمة البيوت وتدنيس المقدسات”، وأكدت أن “هذا التغوّل الإرهابي بحق أبناء شعبنا لن يزيدنا إلا تمسكاً بخيار المقاومة وصمودا على أرضنا، حتى نيل حريتنا وحقوقنا المسلوبة ودحر الاحتلال عن كامل التراب الفلسطيني”.

ودعت الحركة “جماهير الشعب الفلسطيني المرابطة في كل مكان، إلى مواصلة الاشتباك مع جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين حتى لا يهنأ بأي أمان أو استقرار على أرضنا”.

المصدر: فلسطين اليوم