الاحتلال الاسرائيلي يسلم المرابطة المقدسية هنادي الحلواني قرارًا بالإبعاد عن المسجد الأقصى (قناة الاقصى الفضائية) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 9 2022 - 13:38

الاحتلال الاسرائيلي يسلم المرابطة المقدسية هنادي الحلواني قرارًا بالإبعاد عن المسجد الأقصى (قناة الاقصى الفضائية)

منذ 34 mins 9 June، 2022
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