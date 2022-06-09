فقدان أدوية السرطان وشح في أدوية السكري والضغط في النبطية

تعاني الصيدليات في مدينة النبطية ومنطقتها فقدان الادوية لمرضى السرطان، حيث راجت في السوق السوداء من تجار يشترونها من تركيا وايران وسوريا بأسعار مضاعفة عشر مرات عما كانت عليه في الصيدليات، ولا فعالية لها كالادوية في لبنان، ما يدفع المريض الى الموت ببطء، فالدواء لهؤلاء المرضى، والذي يباع في الصيدليات بمليون ليرة، بيع في السوق السوداء بـ 10 ملايين.

وتعاني الصيدليات أيضا الشح في ادوية مرضى القلب لان الشركات المستوردة للأدوية لا تسلم الا علبة واحدة لكل صيدلية في المنطقة، كأدوية السكري والضغط التي ارتفعت اسعارها بنسبة 30 في المئة عما كانت عليه الأسبوع الماضي، ووصل سعر دواء الضغط الى 300 الف، فيما تبين ان الصيدليات التي تشكو ما من مجيب لشكواها وهي الأخرى تسعر كل دواء على سعر 30 الفا للدولار الواحد لان معظم ادويتها تباع بالدولار.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام