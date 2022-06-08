الامام الخامنئي: الانظمة المطبعة مع الكيان الصهيوني لن تحقق اي نتيجة

أكد الامام السيد علي الخامنئي على “الانظمة العربية وغير العربية التي انحازت صوب تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، وذلك خلافا لإرادة شعوبها بل تنفيذا لرغبة امريكا، ان تعي بان هذه اللقاءات لن تحقق اي نتيجة سوى استثمار تلك الانظمة من قبل الكيان المحتل”.

وقال الامام الخامنئي الاربعاء خلال استقباله جمعا من المسؤولين والقائمين على شؤون الحج والزيارة في الجمهورية الاسلامية الايرانية إن “فريضة الحج هي العمود الفقري للحياة البشرية لكونها تتضمن العديد من الرسائل والمواعض الاساسية التي تتعلق بمختلف الجوانب والابعاد المجتمعية والانسانية”.

ودعا الامام الخامنئي الى “ترقب مؤامرات الكيان الصهيوني ضد الامة الاسلامية”، وتابع “الصهاينة هم البلاء الذي يجثو على صدور المسلمين”، وحث على “فضح المؤامرات والمخططات الصهيونية خلال مراسم الحج”.

المصدر: ارنا