العمل الاسلامي حذرت من وجود مخطط صهيوني لإقتطاع مساحة من المسجد الأقصى المبارك

حذرت جبهة العمل الاسلامي في لبنان في بيان، من “وجود مخطط صهيوني حاقد لإقتطاع مساحة من المسجد الأقصى المبارك لمصلحة المستوطنين الصهاينة ومنع المسلمين من الوصول إليها، وذلك بحسب ما كشفه باحثون مقدسيون ومنهم المختص بشؤون القدس الأسير المحرر شعيب أبو سنينة الذي كشف عن نيّة الإحتلال الخبيثة إقامة كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى المبارك”.

وأشارت الى أنّ “هذا المخطط المشبوه قديم وجرى الموافقة عليه من قِبل حزب الليكود الصهيوني المتطرف عام 2012 ويتابعه اليوم جماعات الهيكل أوالمعبد”.

ولفتت إلى “أنّ جماعات الهيكل المتطرفة هي إحدى أذرع حكومة الإحتلال، وأنّ الخطط الصهيونية أضحت واضحة وتبادل الأدوار بين حكومة الاحتلال وتلك الجماعات والمستوطنين مكشوفة، وقد بيّن أحد الباحثين المقدسيين أنّ المساحة التي يحاول الصهاينة إقتطاعها والسيطرة عليها سيتم تخصيصها فقط لصلاة المستوطنين الأمر الذي يُعتبر أخطر حتى من التقسيم المكاني وخصوصاً أنّ الهدف من تلك المساحة المقتطعة سيكون إقامة كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى”.

وأكدت الجبهة “ضرورة التصدي والوقوف بوجه تلك الجماعات المتطرفة ومحاولاتها المتكررة لاقتحام المسجد الأقصى بهدف منعهم من تحقيق مبتغاهم ومؤامراتهم الحاقدة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام