معرض حلب الدولي يختتم فعالياته بإنجاز عقود تجارية عديدة

اختتم معرض حلب الدولي فعالياته بإنجاز عدد من العقود والصفقات التجارية التي تم إبرامها من قبل الشركات والجهات العارضة للمنتجات في مختلف القطاعات الهندسية والنسيجية والغذائية والكيميائية إضافة لعروض البيع المباشر للمواطنين والزوار والحسميات بالأسعار التي تراوحت بين 25 و40 بالمئة.

وقال علي نظام مدير شركة نظام للمعارض والمؤتمرات التي أقامت المعرض بالتعاون مع شركة سيرياتيل على أرض صالات ملعب الحمدانية بحلب إن إقامة المعرض في حلب وبمشاركة 200 شركة عارضة ومنتجة يعد خطوة ناجحة للأمام في مجال دعم الحركة الاقتصادية والصناعية ومواجهة العقوبات التي تواجه سورية لافتاً إلى النشاطات الفاعلة واليومية وزيارات رجال الأعمال والصناعيين لأجنحة المعرض واللقاءات التي تمت لتبادل الخبرات وتسويق المنتجات.

عبد الله رجب علي نجار القائم بأعمال القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الايرانية في حلب بين أن هدف المشاركة في المعرض تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتسريع مساهمة الشركات الإيرانية في إعادة الإعمار في سورية وتعزيز التعاون التجاري والصناعي لإعادة الألق لمدينة حلب وتفعيل دورها الاقتصادي كمركز رئيس للصناعة الوطنية بمختلف أنواعها وخاصة التكنولوجية وتطويرها نحو الأفضل وكذلك تأمين فرص العمل للشباب السوري.

ولفت حسن نجار صاحب شركة صناعية إلى تقديمه كل ما يتعلق بمنتجات الموازين الصغيرة والكبيرة لتخديم جميع القطاعات الصناعية العامة والخاصة منوهاً بالحسومات التي تم تقديمها حسب نوعية وخصوصية كل منتج فيما أشار نزيه تتونجي ممثل مجموعة دولية لمنتجات المتة والشاي والقهوة والعصائر إلى أن هدف المشاركة بالمعرض هو الوجود بين المستهلكين وتقديم الخدمات التسويقية والترويجية مع حسومات بالأسعار تراوحت بين 15 و45 بالمئة لكل المنتجات.

ولفت محمد الحافي ممثل شركة لصناعة البن إلى دور المعرض في البيع المباشر للمستهلك والتسويق لمنتجات الشركة من البن والشاي والمشروبات الساخنة بأنواعها بأسعار مخفضة عن الأسواق وتقديم عروض وهدايا للزوار فيما لفتت سنا محرز ممثلة شركة غذائية إلى الإقبال الملحوظ من المواطنين لزيارة جناح المعرض والاستفادة من التخفيضات على الأسعار والحسومات المقدمة وهو ما ساهم بزيادة البيع من المنتج.

المصدر: وكالة سانا