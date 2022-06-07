بوتين: البطالة في روسيا وصلت إلى أدنى مستوى في تاريخ البلاد

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع حكومي اليوم الثلاثاء إلى أن معدل البطالة في روسيا في شهر نيسان/أبريل 2022 بلغ مستوى هو الأدنى في تاريخ البلاد.

لكن الرئيس الروسي أشار إلى أن المخاطر في سوق العمل الروسية لا تزال قائمة، لذلك من الضروري العمل إبقاء الوضع تحت السيطرة.

وقال خلال الاجتماع الذي خصص لبحث المسائل الاقتصادية: “تمت ملاحظة معدل بطالة منخفض، ففي نيسان/أبريل (الماضي) كان مستوى البطالة في روسيا عند مستويات منخفضة تاريخية، وفي أيار/مايو لم يزد عدد العاطلين عن العمل المسجلين رسميا فحسب بل انخفض أيضا بشكل طفيف، بلغ معدل البطالة في نيسان/أبريل 4%، وهو أدنى مستوى خلال فترة المراقبة (تسجيل البيانات)”.

ودعا الرئيس الروسي السلطات الروسية للعمل على تحفيز الطلب بنشاط في الاقتصاد، بما في ذلك عن طريق زيادة دخل المواطنين وتزويد الشركات بأموال ائتمانية إضافية.

وقال “أود أن أؤكد مرة أخرى: من الضروري تحفيز الطلب النهائي في الاقتصاد، وضمان نمو دخل المواطنين، وتزويد الشركات بسيولة إضافية وموارد ائتمانية”.

المصدر: وكالة تاس الروسية