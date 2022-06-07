الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ معادية فوق المنطقة الجنوبية(سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 7 2022 - 01:06

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ معادية فوق المنطقة الجنوبية(سانا)

منذ 1 ساعة 6 June، 2022
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