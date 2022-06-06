اليمن: تسجيل 128 خرقا للهدنة من قبل قوى العدوان خلال الـ24 ساعة الماضية

ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 128 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري يمني أن “من بين الخروقات تحليق للطيران الحربي الأباتشي المعادي في أجواء منطقة الصوح في نجران، و31 خرقا بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود”، وتابع “تم رصد اثنين خروقات لمرتزقة العدوان باستحداث تحصينات في محيط مدينة مأرب ومنطقة الطينة بمحافظة حجة”.

وأشار المصدر إلى أنه “تسجيل خرق بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في منطقة البرح بمحافظة تعز”، ولفت إلى أنه “تم رصد ثلاثة خروقات بقصف صاروخي لمرتزقة العدوان على مواقع الجيش واللجان الشعبية في الطينة بمحافظة حجة والصوح في نجران”.

المصدر: موقع انصار الله