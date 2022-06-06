العدو الاسرائيلي يواصل سياسته بهدم الفلسطينيين بالضفة المحتلة

أجبرت قوات العدو الإسرائيلي الإثنين مواطنا فلسطينيا على هدم منزله في خربة الركيز المحاذية لقرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال أرغمت المواطن مراد حمامدة على هدم جزء من مسكنه مضافته، المشيدة من الطوب ومساحتها 40 مترا مربعا، في خربة الركيز”.

وأشارت المصادر إلى أن “قوات الاحتلال تشن على الدوام حملات عسكرية منظمة تستهدف خياما ومساكن المزارعين ورعاة الأغنام في قرى وخرب مسافر يطا؛ بهدف ترحيلهم عن أراضيهم وممتلكاتهم لصالح الاستيطان”.

المصدر: وكالة وفا