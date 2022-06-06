قتلى وجرحى في 3 حوادث إطلاق نار جماعية في الولايات المتحدة

9 قتلى و20 جريحاً في 3 حوادث إطلاق نار جماعية جرت في 3 مدن أميركية خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية.
المصدر: قناة المنار
9 قتلى و20 جريحاً في 3 حوادث إطلاق نار جماعية جرت في 3 مدن أميركية خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية.
المصدر: قناة المنار
لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بإطلاق نار في حي برونكس في مدينة نيويورك الأمريكية. وقالت الشرطة، إن الضحيتين، وكلاهما 30 عاما، أصيبا في إطلاق نار خارج 281 East 161 St. وأضافت: “أصيب أحدهم في صدره وأعلن عن وفاته في مستشفى لينكولن، فيما أصيب الآخر في ساقه، وتم نقله إلى نفس ...