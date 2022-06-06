قتلى وجرحى في 3 حوادث إطلاق نار جماعية في الولايات المتحدة

نيويورك.. مقتل شخص وإصابة آخر بإطلاق نار في برونكس

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بإطلاق نار في حي برونكس في مدينة نيويورك الأمريكية. وقالت الشرطة، إن الضحيتين، وكلاهما 30 عاما، أصيبا في إطلاق نار خارج 281 East 161 St. وأضافت: “أصيب أحدهم في صدره وأعلن عن وفاته في مستشفى لينكولن، فيما أصيب الآخر في ساقه، وتم نقله إلى نفس ...