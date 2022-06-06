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June 6 2022 - 18:04

قتلى وجرحى في 3 حوادث إطلاق نار جماعية في الولايات المتحدة

منذ 27 mins 6 June، 2022
أخبار دولية - الولايات المتحدة - تقارير مصورة

9 قتلى و20 جريحاً في 3 حوادث إطلاق نار جماعية جرت في 3 مدن أميركية خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية.

المصدر: قناة المنار

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