قتيل و15 جريحا جراء عواصف عنيفة في فرنسا

اجتاحت عواصف رعدية عنيفة فرنسا أمس ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 15 آخرين بجروح بينهم اثنان في حالة خطيرة، بحسب السلطات، لكن حدة العواصف ستنخفض اليوم، على ما افادت هيئة الارصاد الجوية الفرنسية، نقلا عن “وكالة الصحافة الفرنسية”.

ولقيت امرأة في الثلاثينيات من عمرها حتفها بعد أن جرفتها المياه وعلقت تحت سيارة في روان، وفق ما ذكر مصدر في مكتب رئيس بلدية هذه المدينة الواقعة غرب باريس .

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان للصحافة صباح اليوم إن العواصف خلفت أيضا “15 جريحا بينهم اثنان في حالة خطيرة” أحدهما فتاة تبلغ من العمر 13 عاما “في حالة حرجة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية