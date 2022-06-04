بوتين معلقاً على إرسال الولايات المتحدة أسلحة جديدة إلى أوكرانيا: قواتنا تفتتها كالمكسرات

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية “تفتت” الأسلحة التي تحصل عليها أوكرانيا من الغرب كالمكسرات.

وقال بوتين، في مقابلة على قناة “روسيا-1” ردا على سؤال حول قرار الولايات المتحدة إرسال أسلحة جديدة إلى أوكرانيا: “أنظمة الدفاع الجوي خاصتنا تفتتها كالمكسرات”. وأضاف بوتين أن العشرات من تلك الأسلحة التي تُرسل إلى أوكرانيا قد دُمرت بالفعل.

وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أكد في وقت سابق، أن موسكو ستستهدف مراكز صنع القرار في أوكرانيا، إذا أقدمت على استخدام الصواريخ بعيدة المدى التي قدمتها واشنطن إليها لاستهداف الأراضي الروسية.

وقدمت واشنطن حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا، تضمنت 4 وحدات من منظومة “هيمارس” الصاروخية، وألف صاروخ غافلين، موضحة أن تسليم كييف منظومة “هيمارس” جاء بعد حصولها على تعهد من الجانب الأوكراني بعدم استخدامها لاستهداف الأراضي الروسية.

وحصلت أوكرانيا على مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة والدول الغربية تقدر بمليارات الدولارات، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، في أوكرانيا، يوم 24 شباط/فبراير الماضي؛ وهو ما تعتبره موسكو رغبة من الغرب في إطالة أمد الصراع.

المصدر: سبوتنيك