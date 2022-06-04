الجيش اللبناني: شهيد و5 جرحى عسكريين في عملية دهم في منطقة الشراونة – بعلبك – موقع قناة المنار – لبنان
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June 4 2022 - 01:22

الجيش اللبناني: شهيد و5 جرحى عسكريين في عملية دهم في منطقة الشراونة – بعلبك

منذ 2 ساعة 3 June، 2022
شعار الجيش اللبناني
لبنان

اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان انه “بتاريخ 3 / 6 / 2022 خلال عملية دهم نفذتها دورية من مديرية المخابرات لمنزل أبرز المطلوبين في تجارة المخدرات (ع. ز) الملقب بأبو سلة في منطقة الشراونة_ بعلبك، أقدم المطلوب مع آخرين على إطلاق النار باتجاه عناصر الدورية، ما أدى إلى استشهاد العريف زين العابدين شمص وإصابة خمسة بجروح، على الفور تدخلت وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة ودهمت منازل مطلقي النار وأوقفت كلا من المطلوبين: ( ع. ز)،(ع. م)، (ع. ز)، (م، و)، (م. ف)، وضبطت كمية من الأسلحة الحربية والذخائر العائدة لها، وكمية من المخدرات وعددا من الآلات المستخدمة في تصنيعها.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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