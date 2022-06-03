قيادة الجيش نعت العريف الشهيد زين العابدين شمص

نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه “العريف الشهيد زين العابدين شمص، الذي استشهد بتاريخ 3/6/2022 بعد تعرضه لاطلاق نار أثناء تنفيذ مهمة دهم في منطقة الشراونة – بعلبك.

وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:

من مواليد 24 / 1 / 1994 بعلبك.

تطوع في الجيش بتاريخ 24 / 1 / 2012.

حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

الوضع العائلي: متأهل/2.

ينقل الجثمان بتاريخ 4 / 6 / 2022 الساعة 11.00 من مستشفى العبدالله – رياق إلى بلدته بوداي – حي الحفير – بعلبك حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 16.00، ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة اسبوع في منزل والده الكائن في بلدة بوداي – بعلبك أو على رقمي الهاتف:

والده (عجاج) 300293/ 70

خاله (كمال شمص) 155700/ 03”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام