الغارديان: روسيا تكسب “الحرب الاقتصادية”

كتبت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن العقوبات الغربية ضد روسيا لن تجدي نفعا، متوقعة إبرام صفقة عاجلا أم آجلا.

ووفقا لتقرير كتبه “محرر الاقتصاد في صحيفة الغارديان” لاري إليوت “أثبتت الشهور الثلاثة الماضية أن روسيا تكسب الحرب الاقتصادية التي تخوضها ضد أمريكا والغرب”.

ودللت الصحيفة على ذلك بقولها “إذا كانت هناك حاجة إلى دليل على أن العقوبات لا تجدي نفعا، فإن قرار الرئيس جو بايدن تزويد أوكرانيا بأنظمة صاروخية متطورة يوفر ذلك”.

وتابعت الصحيفة “العقوبات كان لها تأثير ضار في زيادة تكلفة صادرات النفط والغاز الروسية، مما أدى إلى تعزيز ميزانها التجاري بشكل كبير وتمويل مجهودها الحربي”.

المصدر: سبوتنيك