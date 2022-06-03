“الجهاد وحماس” تنعيان الشهيد عودة صدقة الذي اغتالته يد الاجرام الصهيونية

نعت حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، الشهيد عودة محمد صدقة.

وقالت في بيان لها إنّ الشهيد صدقة انضم إلى كوكبة الشهداء الذين اغتالتهم يد الحقد والإجرام الصهيونية في الخليل وغزة وجنين وبيت لحم، لتبرهن أن العدو يواصل إجرامه ويمارس ساديته البشعة على حساب الدم الفلسطيني الطهور”.

كما نعت حركة المقاومة الإسلامية ” حماس ” الشهيد صدقة وقالت ، إنّ تصعيد الاحتلال من جرائمه بحقّ أبناء شعبنا بالقتل والاعتقال وهدم المنازل، وعربدة المستوطنين في القدس وحوارة والخليل وغيرها، والتغول الصهيوني الهادف لكسر إرادة شعبنا بإراقة الدم والدمار، سيتحطم على صخرة صمود وثبات ومقاومة الشعب الفلسطيني البطل.

المصدر: قناة المنار