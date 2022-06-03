الشيخ دعموش: حزب الله متمسّك بسياسة الانفتاح والحوار والتعاون مع الجميع

أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش ‏أن “الهم المعيشي اليوم لا يزال يتقدم على ‏سائر الهموم، خصوصًا بعد ارتفاع فاتورة الكهرباء والماء والدواء والمواد ‏الغذائية بشكل فاحش، وخارج عن القدرة والتحمل، مما يستوجب تحركًا ‏سريعًا من حكومة تصريف الأعمال والوزارت المعنية للتخفيف من معاناة ‏الناس وآلامهم”.‏

ورأى الشيخ دعموش في خطبة الجمعة أن “ما ينتظره اللبنانيون بعد إنجاز انتخاب رئيس المجلس ونائبه هو ‏الإسراع في تشكيل حكومة جديدة قادرة على إيجاد حلول للأزمات ‏الحياتية والمعيشية التي يعاني منها الناس”، معتبرًا أن “الطروحات واللاءات ‏التي يطلقها البعض على الصعيد الحكومي تكشف عن نوايا مسبقة ‏للتعطيل وإغراق البلد بالمزيد من الخلافات والانقسامات والأزمات‎”.‏

وقال سماحته إن “البلد لا يحتمل طروحات غير واقعية ولا يحكم بمنطق الأكثرية ‏والأقلية ولا بمنطق الاستئثار والإقصاء والغلبة، بل بمنطق الشراكة الوطنية ‏والتعاون بين كل القوى السياسية الأساسية”.‏‎

وأضاف “لقد جرب البعض في الماضي منطق الاستئثار والتفرد بالسلطة ‏فكانت النتيجة زيادة الشرخ بين اللبنانيين وتعزيز حالة الانقسام في البلد ‏وضياع فرص الانقاذ، واليوم يحاول البعض أن يكرر التجارب الفاشلة ظنًا منه ‏أنه يستطيع أن يصل إلى ما يريد ويحقق أهدافه، لكنه مخطىء ومغامر ‏ولن يصل إلى نتيجة، “ويلي بيجرب المجرب بيكون عقلو مخرب ويمكن ‏يخرب معو البلد”.

وشدد الشيخ دعموش على أن “إنقاذ البلد وانتشاله من أزماته يحتاج الى ‏إرادة وطنية جامعة، وإلى توافق وتعاون الجميع، والتفرغ لمعالجة الهموم ‏المعيشية والاقتصادية وإعطائها الأولوية المطلقة، وبدون ذلك نحن ذاهبون ‏نحو الأسوء والأفق المسدود”‎‏.‏

وختم الشيخ دعموش قائلا إن “حزب الله متمسّك بسياسة الانفتاح والحوار والتعاون مع الجميع، ‏من موقع الحرص الوطني، للخروج من الأزمات وإنقاذ البلد، وهو واثق من ‏أن اللبنانيين قادرون على معالجة أزماتهم إذا تحرروا من الارتهان للخارج ‏وتحلوا بالمسؤولية الوطنية وتمسكوا بروحية التعاون والشراكة”.‏

المصدر: موقع المنار