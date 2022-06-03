الجيش اللبناني : استشهاد عسكري واصابة خمسة آخرين أثناء عملية الدهم التي تنفذها قوة من الجيش في الشراونة والتي اسفرت عن توقيف عدد من المطلوبين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 3 2022 - 13:06

الجيش اللبناني : استشهاد عسكري واصابة خمسة آخرين أثناء عملية الدهم التي تنفذها قوة من الجيش في الشراونة والتي اسفرت عن توقيف عدد من المطلوبين

منذ 46 mins 3 June، 2022
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