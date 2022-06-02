“جبهة العمل” نظمت لقاء بذكرى التحرير.. المقاومة التي نحتفل بها اليوم هي مقاومة المحور

نظمت “جبهة العمل الاسلامي” في لبنان الخميس بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، لقاء اعلاميا في مركزها الرئيسي في بيروت، في حضور الوزير السابق للإعلام جورج قرداحي، النائب السابق ناصر قنديل، مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف، والمسؤول عن “اللقاء الإعلامي المركزي” في لبنان سمير الحسن، ومسؤولين ومندوبين من قنوات تلفزيونية ومواقع ووكالات إخبارية عديدة، وتخلل اللقاء فطور صباحي تكريما للحاضرين.

وتحدث بالمناسبة، الوزير قرداحي حيث قال “عيد المقاومة والتحرير يجب ألا يكون مناسبة ظرفية أو موسمية، بل يجب أن يكون عيدنا كل يوم خصوصا في ظل التهديدات والممارسات الإسرائيلية على شعبنا وعلى فلسطين وسوريا”، واكد “تبقى فلسطين بقدسها وأرضها وشعبها وقضيتها هي المعيار الأخلاقي والحضاري والإيماني لكل إنسان عربي أو غير عربي”.

من جهته، قال عفيف “أشكر الإعلاميين والإعلاميات الذين واكبوا المقاومة منذ بداية مسيرتها”، وتابع “كما أشكر الشيخ زهير الجعيد الذي حمل قضية المقاومة وفلسطين وجاب بها من لبنان إلى دمشق وحتى آسيا الوسطى، من هنا من مقر جبهة العمل الإسلامي وهي محور متقدم للدفاع عن المقاومة الإسلامية”.

بدوره، قال المنسق العام لـ”جبهة العمل” الشيخ زهير الجعيد “نتحدث عن المقاومة التي أحدثت نقلة نوعية عام 2000، وجديدة وغير مسبوقة بدأت مع الشهيد احمد قصير”، وتابع “نقول ان المقاومة مقاومة واحدة تمتد من فلسطين إلى لبنان إلى دمشق إلى العراق إلى اليمن إلى طهران إلى فنزويلا”، واضاف “المقاومة بدأت في فلسطين منذ اللحظات الاولى للاحتلال الصهيوني لفلسطين وكان لنا نحن اللبنانيين شرف الذهاب إلى فلسطين للقتال على أرضها”، وأكد ان “المقاومة التي نحتفل بها اليوم هي مقاومة المحور”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام