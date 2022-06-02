المركزي والمصارف يتلاعبون بالناس وحقوقهم..

فرضَ المصرفُ المركزيُ في لبنان في تعميم له قيوداً على تعاملاتِ المصارفِ بالدولارِ وفقَ منصةِ صيرفة مانعاً تقاضي العمولات. هذا التعميمُ قابلتهُ بعضُ المصارفِ بالتضييقِ على حاملي الليرةِ اللبنانية بتحديدِ سقوفٍ منخفضةٍ للتحويلِ الى الدولار او الزامِهم بتوقيعِ معاملاتٍ واوراقٍ تقيدُ عملياتِهم.

وفي الاطار ايضاً لا تزالُ قطاعاتٌ واسعةٌ من موظفي الدولةِ تشكو من عدمِ صرفِ الرواتبِ في المصارفِ عبرَ منصةِ صيرفة او ابلاغِها بأنَ الرواتبَ لم تصل بعد.

في هذا الوقت لا يزال سعر الدولار على تقلباته السريعة بين 27 و30 الف، بعد انحسار موجة الارتفاع الاخيرة التي اوصلته الى 38 الف ليرة وادخلت وضع الناس الاجتماعي في مزيد من الفوضى، اما اسعار السلع والمواد فلا تزال تحلق عاليا عند كل ارتفاع ولا تعود للتراجع.

واعتصمت اليوم المؤسسات الرعائية امام المصرف المركزي بحضور وزيري العمل والشؤون الاجتماعية وذلك للمطالبة باموالهم المحجوزة في المصارف.عشرات المؤسسات الرعائية برفقة ذوي الاحتياجات الخاصة وصلوا الى محيط مصرف لبنان ، وطالبوا بتحرير اموالهم العائدة لهم بتعميم يصدر عن حاكمية مصرف لبنان.

المصدر: قناة المنار