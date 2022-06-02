وزارة السياحة: السماح للمؤسسات السياحية بإعلان لوائح أسعارها بالدولار الأميركي

أعلنت وزارة السياحة في لبنان في بيان لها الخميس السماح للمؤسسات السياحية كافة في لبنان بإعلان لوائح أسعارها بالدولار الأميركي على أن تصدر الفاتورة النهائية مسعرّة بالليرة اللبنانية والدولار الاميركي.

وقال البيان “نظرا للظروف الإستثنائية التي تمرّ بها البلاد، وخصوصاً لناحية تقلب سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية وتمكيناً لحسن مراقبة ومقارنة الأسعار، تسمح وزارة السياحة وبشكل إستثنائي واختياري خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر هذا التعميم، الخميس في 2 حزيران 2022 ولغاية نهاية شهر أيلول 2022 ضمنا، للمؤسسات السياحية كافة في لبنان بإعلان لوائح أسعارها بالدولار الأميركي على أن تصدر الفاتورة النهائية مسعرّة بالليرة اللبنانية والدولار الاميركي”.

وتابع البيان “كما تشدد وزارة السياحة على المؤسسات السياحية كافة التزام الأسعار التنافسية التي تراعي القدرة الشرائية لرواد هذه المؤسسات تحت طائلة اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية بحق المؤسسات المخالفة”، واضاف “يجدد هذا التعميم حيث تدعو الحاجة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام