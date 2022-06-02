تشييع الشهيد قبها الذي ارتقى برصاص الاحتلال في بلدة يعبد جنوبي غرب جنين (شبة قدس الاخبارية) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 2 2022 - 14:50

تشييع الشهيد قبها الذي ارتقى برصاص الاحتلال في بلدة يعبد جنوبي غرب جنين (شبة قدس الاخبارية)

منذ 47 mins 2 June، 2022
أخبار موقع المنار

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