المديرية العامة للدفاع المدني: إنقاذ خمسة اشخاص ضلوا طريقهم في حرج برمانا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 2 2022 - 14:50

المديرية العامة للدفاع المدني: إنقاذ خمسة اشخاص ضلوا طريقهم في حرج برمانا

منذ 54 mins 2 June، 2022
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