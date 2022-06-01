حزب الله: شكل الرئيس الراحل في حياته حالة وطنية متميزة ووقف سداً منيعاً في ‏مواجهة مشاريع التقسيم – موقع قناة المنار – لبنان
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June 1 2022 - 18:38

حزب الله: شكل الرئيس الراحل في حياته حالة وطنية متميزة ووقف سداً منيعاً في ‏مواجهة مشاريع التقسيم

منذ 1 ساعة 1 June، 2022
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